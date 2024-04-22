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TOKİ ilk evim arsa projesi için teslim tarihi belli oldu

TOKİ ilk evim arsa projesi için teslim tarihi belli oldu
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TOKİ tarafından başlatılan "İlk Evim Arsa" projesinde konut imarlı arsalar için teslim tarihi belli oldu

2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından başlatılan "İlk Evim Arsa" projesi, konutlarla birlikte konut imarlı arsa başvurularını da kapsayarak başvuru rekoru kırmıştı. 

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Kütahya merkezinde bin adet müstakil arsa ve 160 adet müşterek arsa için hak sahipliği belirleme kurasının çekildiğini ifade etti.

Ayrıyeten Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2 milyon 61 bin 40 metrekare arsanın TOKİ'ye devredildiğini açıkladı.

Başkan Önsay, Parmakören Mahallesi'nde 160 müşterek arsa için tahsis ve sözleşme imzalama sürecinin başladığını belirtti.

Başkan Önsay, Parmakören Mahallesi'nde 1 milyon 941 bin 645 metrekare alanda 1000 müstakil arsa için taslak planın hazırlandığını ve kurum görüşlerinin tamamlanmasının ardından revize edilip onay aşamasına geçileceğini söyledi.

Bu sürecin 2 ay içinde tamamlanarak sözleşme imzalama aşamasına gelinmesi için hızla çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

TOKİ'den arsa çıkan kişiler, yükselen arsa ve konut fiyatları nedeniyle fiyatlarda bir değişiklik olup olmayacağını merak ederken, diğer iller ve fiyatlar konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler ilk evim arsa TOKİ teslim tarih
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