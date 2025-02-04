TOKİ'den 20 ilde yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle arsa satışı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 20 ilde 63 muhtelif arsayı %25 peşinat, 24 ay vade ve KDV’den muaf şekilde satışa çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) duyurusuna göre ilgili arsalar, 5 Şubat 2025 tarihinde yapılacak ihalelerle yeni sahiplerini bulacak.

Arsa satışı gerçekleştirilecek iller ise şöyle olacak:

Afyonkarahisar - 1 adet arsa,

Aksaray - 6 adet arsa,

Ankara - 15 adet arsa,

Balıkesir - 2 adet arsa,

Denizli - 2 adet arsa,

Elazığ - 2 adet arsa,

Gaziantep - 4 adet arsa,

İstanbul - 10 adet arsa,

Kastamonu - 2 adet arsa,

Kayseri - 2 adet arsa,

Kırklareli - 1 adet arsa,

Kırşehir - 1 adet arsa,

Kütahya - 1 adet arsa,

Mersin - 2 adet arsa,

Niğde - 4 adet arsa,

Samsun - 1 adet arsa,

Tekirdağ - 4 adet arsa,

Tokat - 1 adet arsa,

Uşak - 1 adet arsa,

Van - 1 adet arsa

Açık artırmalar, Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de teklif verilebilecek.

Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ise Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin banka hesabına belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekecek. Teminatlar da arsanın muhammen bedeline göre değişiklik gösterecek.

İlgili tarihlerde teminat bedelini yatırarak açık artırmayı kazanan alıcılar, bedelin yüzde 25’i peşin, kalan kısmını 24 ay vadeli olacak şekilde ödeyerek arsa sahibi olabilecek.