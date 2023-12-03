TOKİ'den 9 bin TL taksitle yeni konut kampanyası

Toplu Konut İdaresi ev sahibi olmak isteyenler için yeni kampanyasının detaylarını duyurdu. TOKİ'nin yeni kampanyasında konut fiyatları 1,5 milyon TL'den taksitler ise 9 bin TL'den başlıyor... İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni konut satışını internetten duyurdu.

TOKİ, Başkent Ankara'nın Haymana ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde hayata geçirilen 185 konutluk projede, 13 adet 3+1 konut satışa sundu.

TOKİ yeni konut satışında başvurular başlıyor

TOKİ'nin 13 adet 3+1 konutu için başvuru süreci 11 Aralık ile 22 Aralık arasında gerçekleşecek. Vatandaşlar, başvuru işlemlerini tamamlamak için 2.000 TL başvuru ücretini ödeyerek başvuruda bulunabilecekler. Konut hakları elde edemeyen kişilere ödenen başvuru ücreti daha sonra iade edilecek.



E-devlet üzerinden online başvuruların yanı sıra, şahsen başvurular Ziraat Bankası Temerküz Şubesi aracılığıyla da yapılabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, başvuru sayısı satışa çıkarılan konut sayısını aşarsa noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Bu kura çekimi için TOKİ tarafından belirlenen tarih 27 Aralık 2023 olarak duyuruldu.

Konut fiyatları 1,5 milyon TL'den başlıyor

TOKİ'nin Ankara'da piyasaya sürdüğü konutlarla ilgili maliyet bilgileri netleşti. 3+1 düzenindeki bu konutların fiyat aralığı 1 Milyon 522 Bin TL'den başlayıp, 1 Milyon 936 Bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Konutları satın almayı düşünen vatandaşlardan TOKİ, peşinat olarak yüzde 25'lik bir ödeme yapmalarını talep ediyor. Bu ödemenin ardından kalan yüzde 75'lik bölüm ise 120 ay vadeli bir ödeme planıyla geri ödeniyor. Söz konusu evlerin taksit ödemelerinin ise aylık 9.703 TL'den başladığı belirtiliyor.