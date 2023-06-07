TOKİ'den yeni ''ucuz ev'' kampanyası

TOKİ, ev sahibi olmak isteyenlere 19 Haziran tarihinde kura yöntemiyle ev satış ilanını duyurdu. İlanda şartlar da belli oldu. İşte TOKİ'nin ucuz ev kampanyasında başvuru şartları...

TOKİ'nin bu duyurusu, ev sahibi olma hayali kuran insanlar için oldukça heyecan verici bir haber niteliği taşıyor. Kura yöntemi, adil ve şeffaf bir şekilde evlerin sahiplerini belirlemek için kullanılacak. Bu sayede, herkesin eşit şans elde etmesi ve uygun fiyatlarla ev sahibi olabilmesi hedefleniyor.

Başvuruda bulunmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekecek. TOKİ'nin belirlediği kriterlere uygun olan herkes, başvuruda bulunabilecek ve ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşabilecek. Bu fırsat, ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir motivasyon sağlayacak ve geleceklerini daha güvenli bir şekilde planlamalarını sağlayacak.

Bartın'ın merkezinde bulunan Dallıca Köyü, TOKİ'nin yeni toplu konut satış duyurusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu özel satışta, toplamda 12 adet sevimli 1+1 ev sizleri bekliyor. Bu kampanya özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza yönelik bir fırsat olup, 25 yaşını doldurmuş herkes bu fırsattan yararlanabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru bedeli olarak 1000 TL yatırmanız gerekmektedir. Bu miktarı yatırdıktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Evlerin satışı kura ile gerçekleştirilecek ve taksitleri düşük miktarlarla başlayıp zamanla hafifçe artacaktır. Haziran ayında sonuçların açıklanması beklenen bu ev satışları için heyecanla bekleyebilirsiniz. Bartın merkez köyünde, 19 ve 23 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura çekilişiyle yeni konut sahipleri belirlenecektir. Toplamda 424 konut, ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekmektedir.

Başvuru şartlarına gelince, TOKİ'nin bu heyecan verici kurasına katılmak için belirli başvuru şartları bulunmaktadır. İlk olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Ayrıca, başvuruda bulunacağınız şehirde en az bir yıl ikamet etmiş olmanız gerekmektedir. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Ancak, bu kural şehit yakınları veya dul bireyler için geçerli değildir, onlar için yaş şartı aranmamaktadır. Son olarak, hane içerisindeki aylık gelirin 21.000 TL'yi aşmaması gerekmektedir.

Bir hane için sadece tek bir başvuru kabul edilmektedir. Yani, bir kişi kendisi, eşi veya çocuğu adına yalnızca bir kez başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Aynı hane içinden birden fazla başvuru yapıldığında, başvurular maalesef geçersiz sayılacaktır.

TOKİ ÖDEME PLANI

Aylık taksit ödeme miktarlarına gelince, şu anda 12 adet 1+1 konut mevcuttur ve bu konutlar brüt 103 metrekare genişliğindedir. Toplamda 79 metrekare olan bu konutlar için ilk başlangıç taksit ödemesi 4368.16 TL olarak belirlenmiştir. Daha sonraki taksitlerin miktarı ise 5874 TL olarak belirlenmiştir.