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  3. 29 Mayıs 2018 11:51

''1 milyon dolar ve generallik teklif edildi''

Darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki olaylarla ilgili yargılanan eski albay Hakan Cafer A.'nın kardeşi O.A, çarpıcı bir itirafta bulundu.

''1 milyon dolar ve generallik teklif edildi''
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Kara Havacılık Komutanlığı davasında yargılanan sanık eski albay Hakan Cafer A. hakkında kardeşinin verdiği beyan, dava dosyasına eklendi. Kardeş O.A, ağabeyine darbe girişiminin başarılı olması durumunda 1 milyon dolar ve generallik teklif edildiğini yengesinin kendisine anlattığını bildirdi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık  Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davanın sanığı eski albay Hakan Cafer  A. hakkındaki tanık beyanı dava dosyasına eklendi.

Tanık O.A, sanık Hakan Cafer A'nın öz ağabeyi olduğunu belirttiği  beyanında,  yengesi N.A'nın, ağabeyi hakkında ifadelerini duyduğunu kaydetti.

Yengesinin, darbe gecesi ağabeyine telefon geldiğini, hemen evden  çıktığını, kuleleri gezerek darbe emrini görevli personele imzalatmaya  çalıştığını, imzalamayanların zor kullanarak elini kolunu bağladığını anlattığını  bildiren O.A, "Darbe gerçekleşmeyince ağabeyim helikoptere binip havaya ateş  açarak Akıncı Üssü'ne kaçmış. Bunların hepsini bana yengem söyledi. Ayrıca yengem  bana darbe başarılı olsa idi ağabeyime 1 milyon dolarve generallik rütbesinin  teklif edildiğini söyledi. Ben vatanımı ve milletimi seven birisi olduğum için  bana söylenen şeyleri bilirdim." şeklinde beyanda bulundu.

"ALEYHTE TANIKLAR TEHDİT EDİLMİŞ"

O.A, yengesinin ayrıca "Keşke darbe başarılı olsaydı da eşim içeri  girmeseydi", "Eşim hakkında aleyhte tanıklıkta bulunan kişiler tehdit edilmiş"  gibi şeyler de söylediğini belirtti. Bunun nasıl yapıldığını sorması üzerine  yengesinin, aleyhte tanıklık yapanların ankesörlü telefondan aranarak tehdit  edildiklerini anlattığını iddia eden O.A, ağabeyi hakkında ifade verdiğini  öğrendikten sonra yengesinin kendisine bir şeyler anlatmayı bıraktığını ve  aralarının bozulduğunu kaydetti.

Duruşmalarda bu beyanlar yüzüne karşı okunan ve bir diyeceği olup  olmadığı sorulan Hakan Cafer A. ise kardeşinin şizofren olduğunu öne sürerek  iddiaları kabul etmedi. Hakan Cafer A, "ABD'de deprem olsa benden bilir. Allah  sağlık versin diyorum, başka bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

AA

fetö , darbe girişimi
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