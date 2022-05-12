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10 dakika yetti! Dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü

10 dakika yetti! Dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak yağış sonrası dolu yağışı etkili oldu. 10 dakika süren dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'nin Yayla mevkiinde dün akşam üzeri saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yüksek kesimlerde olduğu için tarım arazileri zarar görmedi.

Dahhacuyusuf Mahallesi Muhtarı İbrahim Yöntem, "Önce şiddetli bir sağanak yağış başladı ardından Yayla mevkiinde dolu yağışı başladı. Çok yerleri kaplayan dolu Allah'tan tarım alanlarına zarar vermedi. Yayla bölgesinde elma, kiraz, ceviz, kestane gibi meyve ağaçları bulunuyor. Onlar da henüz yüksek kesimde oldukları için çiçek açmamışlardı. O yüzden meyve ağaçlarımızda da çok şükür bir zarar meydana gelmedi" dedi.

İHA

Etiketler manisa alaşehir dolu yağışı
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