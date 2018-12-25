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  3. 25 Aralık 2018 09:31

102 yaşında ilk kez doğumgünü kutladı

Niğde'de, torunlarınca sürpriz doğum günü kutlaması yapılan 102 yaşındaki Emine nine, kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

102 yaşında ilk kez doğumgünü kutladı
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Güllüce köyünde hayatını sürdüren 102 yaşındaki Emine Özkan'ı torunları doğum gününde unutmadı. 

Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Emine nine, ilk kez doğum günü kutladığını belirtti. Gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Özkan, 1937 yılında eşiyle Niğde'ye geldiklerini, eşi vefat ettikten sonra hayatını terzilik yaparak devam ettirdiğini söyledi.

Torunları ve evlatlarının kendisini ihmal etmediğini anlatan Özkan, ilerlemiş yaşına rağmen ihtiyaçlarını karşılayabildiğini aktardı. Eskiye özlem duyduğunu ifade eden Emine nine, günlük hayatı radyodan takip ettiğini belirtti.

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