11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı

Artık sadece 1,5 ay kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Mart ayının son seçim anketi sonuçları da geldi. TekAr Şirketi tarafından 11 ilde gerçekleştirilen seçim anketinde siyasi partilerin oy oranları belli oldu.

2023 seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala, anket şirketleri peş peşe sonuçları açıklamaya başladı. Son olarak TekAr Anket şirketi 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.



Toplam 5 bin 170 kişinin katıldığı ankette "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre partilerin son oy oranları şöyle:



AK Parti: Yüzde 33,9

CHP: Yüzde 27,4

İYİ Parti: Yüzde 13,5

HDP: Yüzde 9,8

MHP: Yüzde 5,6

Memleket Partisi: Yüzde 1,6

DEVA: Yüzde 1,5

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4

Zafer Partisi: Yüzde 1,2

TİP: Yüzde 1,1

Gelecek Partisi: Yüzde 0,5

Saadet Partisi: Yüzde 0,4

Diğer: Yüzde 0,7