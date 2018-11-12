11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti... Bakın ne yaptı !

12 Kasım sabahı gidecek işiniz olmayacak diyerek istifa eden öğretmen Emre Nur, 11 Kasım kıyamet kehaneti gerçekleşmeyince kıyametin 'duaları'na karşılık ertelendiğini 12 Aralık'ta bir tufan yaşanacağını iddia etti.



Balıkesir'de öğretmenlik yapan Emre Nur, "12 Kasım sabahı gidecek işiniz olmayacak' diyerek işinden istifa etmişti. Evinde 11 Kasım gecesi kopacak kıyameti bekleyen Emre Nur, kehaneti tutmayınca yeni bir iddia ortaya attı.

Emre Nur, 11 Kasım gecesi kıyamet kopacağını iddia ederek 'yükseklere kaçın' mesajı atmıştı. Emre Nur, beklediği kıyamet kopmayınca twitter hesabına bu kez bir video yükledi. Videonun başında kendisinin namaz kılarken çekilmiş görüntüsü vardı. Emre Nur'un, kıyametin 'neden kopmadığına' ilişkin bir tezi ve yeni bir iddiası var.

'DUALARINA KARŞILIK KIYAMET 12 ARALIK'A ERTELENDİ'

Emre Nur attığı son twitte kıyametin 'duaları'na karşılık ertelendiğini 12 Aralık'ta bir tufan yaşanacağını iddia etti. İşte mesajı:

"Arkadaşlar dün gece sabaha kadar cennet tepesinde dualarıma karşılık veren Allah’ım bize ikinci şans verdi. Yeni gelen vahiy de 12.12.2018 e kadar gemi yapmamı söylüyor. Büyük tufan kopacak küresel bir kasırga ile gelecek ve bu son şansımız bana inandığınız için sizleri seviyorum"