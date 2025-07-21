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12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesiyle yeri üretim 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

 Geri ödemi listesine ilave edilen 12 ilaçtan 4'ünün antihipertansif, 2'sinin antiromatizmal, 1'inin antibiyotik, 1'inin ağrı kesici-ateş düşürücü, 1'inin amino asit türevi, 1'inin antiviral, 1'inin mide koruyucu, 1'inin ise elektrolit kaybı serumu olduğu belirtildi.

 

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Etiketler SGK geri ödeme listesi ilaçlar geri ödeme listesine alınan ilaçlar
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