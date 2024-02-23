  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 kişiye mezar olmuştu: Emek Apartmanı davasında yeni gelişme

12 kişiye mezar olmuştu: Emek Apartmanı davasında yeni gelişme

12 kişiye mezar olmuştu: Emek Apartmanı davasında yeni gelişme
Güncelleme:

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay'da 12 kişinin ölümüne neden olan Emek Apartmanı hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 12 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı'yla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. gözaltına alındı. Yıkılan apartmanla ilgili bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki malzeme kalitesizliği nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtilen A.Ş.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler emek Emek Apartmanı deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolarda yükseliş sürer mi ? İşte piyasa beklentileri Dolarda yükseliş sürer mi ? İşte piyasa beklentileri AK Parti'nin Ankara anketinde büyük fark AK Parti'nin Ankara anketinde büyük fark Trafikte Fahri Trafik Müfettişliği isyanı: Ceza yağdırdılar, araç sürücüleri isyan etti! Trafikte Fahri Trafik Müfettişliği isyanı: Ceza yağdırdılar, araç sürücüleri isyan etti! Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı'' Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı'' Parkta dehşet! Kutunun içinde bulundu, polis alarma geçti Parkta dehşet! Kutunun içinde bulundu, polis alarma geçti ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı İnci Taneleri fragmanı yayınlandı! Ortalık fena karışacak İnci Taneleri fragmanı yayınlandı! Ortalık fena karışacak Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı