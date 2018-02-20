Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi !
Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi !
Yerli motor üretildi ! İlk onlar kullanacak...
Yerli motor üretildi ! İlk onlar kullanacak...
YPG/PKK'dan Hatay'a top mermili saldırı !
YPG/PKK'dan Hatay'a top mermili saldırı !
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Bahçelievler'de dehşet ! Silahla vurdu
Bahçelievler'de dehşet ! Silahla vurdu
İttifağa 3. parti mi geliyor ? Kritik görüşme
İttifağa 3. parti mi geliyor ? Kritik görüşme
O ülke heyet gönderdi: ''Türkiye'yi örnek alıyoruz''
O ülke heyet gönderdi: ''Türkiye'yi örnek alıyoruz''
Fare için donanma harekete geçti !
Fare için donanma harekete geçti !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Şubat 2018 23:56

12 yıl boyunca bekledi ! En son o da...

Arjantin'de 12 yıl önce ölen sahibinin başından ayrılmayan ve sosyal medyayı sallayan köpek hayatını kaybetti.

12 yıl boyunca bekledi ! En son o da...
A+ A-

Arjantin'de 12 yıl önce ölen sahibinin başından ayrılmayan ve sosyal medyada çok konuşulan köpek hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan habere göre, Arjantin’de 2006 yılında ölen  sahibinin mezarı başında yaşayan Capitan, yine sahibinin mezarı başında ölü  bulundu. Mezarlık görevlileri ve etraftaki komşular tarafından beslenen 15  yaşındaki köpeğin, son zamanlarda hasta olduğu belirtildi.

Capitan, Arjantin’in Villa Carlos Paz kentinde yaşayan Miguel  Guzman'ın köpeğiydi. Guzman'ın 12 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından evin  köpeği Capitan ortadan kaybolmuştu. Aile fertlerinin ilanı vererek aradığı köpek,  eve oldukça uzak olan mezarlıkta bulunmuştu. Mezarlık Müdürü Hector Baccega, daha önce basına yaptığı açıklamada,  köpeği kimsenin mezarlığa getirmediğini ifade etmiş ve Capitan’ın her gün belirli  saatte Guzman’ın mezarı başına yattığını söylemişti. Benzeri bir olay, 1924'te Japonya'da görülmüş, Hachiko isimli köpek  sahibini öldükten sonra 9 yıl boyunca her gün geldiği metro istasyonunun önünde  beklemişti. Köpeğin öyküsü, “Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi” adlı filme de konu  olmuştu.

köpek , sahip , arjantin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM