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13 üniversitenin rektörü değişti; ODTÜ ve İTÜ de listede...

13 üniversitenin rektörü değişti; ODTÜ ve İTÜ de listede...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ODTÜ ve İTÜ'nün rektörleri değişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenci topluluklarına müdahale eden, kampüse polis davet eden, Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan ve mezuniyet töreninin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını defalarca yasaklayan Verşan Kök'ün görevi sona erdi.

8 sene ODTÜ Rektörü olarak görev yapan Kök yerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Prof. Dr. İsmail Koyuncu rektörlükten alınarak yerine TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal atandı.

Dört dönem AK Parti Adana milletvekilliği yapan Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandığı için Erdoğan'a şükranlarını sundu. Ünüvar, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma göstermiş olduğu güven dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyor, bu süreçte destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan rektör atamaları şöyle:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Sözen
Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Atatürk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Akdeniz Üniversitesi: Prof. Dr. Özlenen Özkan
Çukurova Üniversitesi: Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil
Trakya Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Hatipler
İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Prof. Dr. Süleyman Özdemir
İstanbul Ticaret Üniversitesi: Prof. Dr. Necip Şimşek
İstanbul Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Mandal
Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Uğur Ünal
Dicle Üniversitesi: Prof. Dr. Kamuran Eronat
Fırat Üniversitesi: Prof. Dr. Fahrettin Göktaş

Etiketler odtü İTÜ rektör recep tayyip erdoğan rektör ataması Resmi Gazete
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