13 üniversitenin rektörü değişti; ODTÜ ve İTÜ de listede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ODTÜ ve İTÜ'nün rektörleri değişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenci topluluklarına müdahale eden, kampüse polis davet eden, Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan ve mezuniyet töreninin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını defalarca yasaklayan Verşan Kök'ün görevi sona erdi.

8 sene ODTÜ Rektörü olarak görev yapan Kök yerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Prof. Dr. İsmail Koyuncu rektörlükten alınarak yerine TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal atandı.

Dört dönem AK Parti Adana milletvekilliği yapan Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandığı için Erdoğan'a şükranlarını sundu. Ünüvar, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma göstermiş olduğu güven dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyor, bu süreçte destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan rektör atamaları şöyle:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Sözen

Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Atatürk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu

Akdeniz Üniversitesi: Prof. Dr. Özlenen Özkan

Çukurova Üniversitesi: Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil

Trakya Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Hatipler

İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Prof. Dr. Süleyman Özdemir

İstanbul Ticaret Üniversitesi: Prof. Dr. Necip Şimşek

İstanbul Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Mandal

Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Uğur Ünal

Dicle Üniversitesi: Prof. Dr. Kamuran Eronat

Fırat Üniversitesi: Prof. Dr. Fahrettin Göktaş