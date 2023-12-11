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13 yaşında nişan skandalında yeni gelişme

13 yaşında nişan skandalında yeni gelişme
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğu, devlet korumasına alındı.

Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan O.S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan A.G. ile nişanladı. 7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler  İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

KORUMA ALTINA ALINDI 

Yapılan inceleme sonucu C.S.,  Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi.  Jandarma da C.S., babası O. S. ve damat A.G. ile diğer aile fertlerinin ifadesine başvurdu. 

C.S.'nin ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığını, nişanlısını da sevdiğini söylediği, baba O.S.'nin ise  bir kızının 16 yaşında iken evden kaçıp, sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine aynı durumu düşmemek için nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra da düğün planladıklarını söylediği öğrenildi. 

DHA

Etiketler konya beyşehir 13 yaşında nişan
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