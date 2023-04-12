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138 kaçak Afgan ülkesine gönderildi

138 kaçak Afgan ülkesine gönderildi
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen Iğdır'dan uçakla ülkelerine geri gönderildi.

Iğdır İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nden alınan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, bugün öğlen saatlerinde jandarma ekiplerince Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na götürüldü. Afgan kaçak göçmenler, havalimanındaki sınır dışı işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderildi. 

DHA

Etiketler kaçak mülteci afgan
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