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14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik ''Kıskaç-9'' operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı. FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin: 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, Örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: Çok miktarda Türk Lirası, Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı. 

Etiketler fetö Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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