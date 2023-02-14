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14 kişinin öldüğü apartmanının proje sorumlusu yakalandı

14 kişinin öldüğü apartmanının proje sorumlusu yakalandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem, 10 ili vurdu. Şanlıurfa da felaketten en çok etkilenen illerden oldu.

Son olarak şehrin Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı.

Etiketler apartman deprem gözaltı tutuklama yakalama
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