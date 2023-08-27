  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 göçmen kaçakçısı yakalandı

19 göçmen kaçakçısı yakalandı

19 göçmen kaçakçısı yakalandı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, bunlardan 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Etiketler göçmen insan insan kaçakçısı gözaltı içişleri bakanlığı içişleri ali yerlikaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür deprem riskli noktaları tek tek açıkladı
Cennet adada mide bulandıran sapıklık
Bu ev sahibi ve kiracı anketi gerçeği ortaya koydu
TBMM'deki SADAT teklifi kayıp
Hadise ''mini'' şovuyla büyüledi
Bir ilimizde daha denize girmek yasaklandı
EYT'nin ardından bir müjde daha: Milyonlarca yeni emeklimiz olacak!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: Önden girdi, arkadan çıktı!
Muğla'da korkutan deprem
Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı