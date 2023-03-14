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2 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

2 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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Kayseri ve Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 kişinin örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. 5 şüpheli, polis merkezine götürüldü. 

SAKARYA'DA DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonla DEAŞ üyesinin evine baskın düzenledi. Suriye’de örgüt içerisinde görev aldığı dönemde el yapımı patlayıcı yerleştirme faaliyeti yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu I.J.M. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada patlayıcı madde karışımlarında kullanılan 114 gram toz madde ele geçirildi. I.J.M. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

Etiketler sakarya kayseri deaş terör örgütü gözaltı
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