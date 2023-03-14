2 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

''Muharrem İnce beni aradı, sinirliydi ve ağır konuştu''

MHP'nin hedefinde Ali Sunal ve Güldür Güldür var

Haluk Levent deprem bölgesindeki son durumu böyle açıkladı: ''Her yer...''

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