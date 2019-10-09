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  3. 09 Ekim 2019 00:08

2 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

2 PKK'lı terörist daha öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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