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2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

2 PKK’lı terörist daha teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur Hudut Karakolu'na teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

Etiketler MSB açıklama terörist
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