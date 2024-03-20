2 PKK’lı terörist daha teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur Hudut Karakolu'na teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.
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