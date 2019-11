2 yıl önce durdurulmuştu: Metro hattı inşaatı yeniden başladı !

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2 yıl önce finansman sorunları nedeniyle durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nı yeniden başlattı. Alman Deutsche Bank’tan alınan 110 milyon avroluk kredi ile tekrar başlayan metro hattının 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

İstanbul'da yapımı 2 yıldır durdurulan ve bugüne kadar inşaatının yalnızca yüzde 6'sı gerçekleştirilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın yapım işleri düzenlenen törenle yeniden başlatıldı. Deutsche Bank'tan alınan 110 milyon avroluk kredi ile başlatılan inşaat çalışmaları kapsamında tünel açma makinesi “TBM”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle, Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirildi. CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de törene katıldı.

METRO MİLLİ MESELE

İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada “Metro, birinci sıra işimiz. İstanbul'da metroyu en üst seviyeye taşıma konusu, milli bir meseledir. Yüzlerce kilometrelik metroyu bu şehre kazandırmamız lazım. Başladığı ilk gün, Sayın Sözen'den itibaren, emeği geçen her büyükşehir belediye başkanına tek tek teşekkür ediyorum. Bizim de bir iddiamız var: ‘Daha fazlasını yapabilmek'. Bizden sonra gelenin de iddiası daha fazla yapabilmek olmalı. Biz, onun için ‘Her şey çok güzel olacak' dedik, ‘Her şey çok güzel oldu' demedik. Felsefesi çok net: Her sabah uyandığınızda ‘Her şey çok güzel olacak' deyin. Ki, daha iyisini yapma konusunda adım atın. ‘Her şey çok güzel oldu dediğiniz an hayat bitti demektir” diye konuştu.

8 METRO HATTINDAN 2'Sİ YENİDEN BAŞLADI

Göreve geldiklerinde toplam 8 metro hattının durmuş vaziyette olduğunu hatırlatan İmamoğlu, Ümraniye-Göztepe Metro Hattı'ndan sonra ikinci bir hattı daha yeniden başlattıklarını ifade etti. İmamoğlu, “2 yıldır duran bu şantiyenin hareketlenmesiyle ilgili bulunan finans kaynağıyla beraber, bu hattın imalatçısı cesur firmalarımızın da katılımıyla sürece başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu süreç hızlıca bitsin istiyoruz. Ekonomi hem ülkemizde hem dünyada kolay bir süreç yaşamıyor. Finansman, 2 yıl öncesinden çok daha kötü durumda şimdi. Alman Deutsche Bank'ın da bu sürece güven duyması ve katkı sunması da önemlidir. Teşekkür ediyorum iş birlikleri için” dedi.

İstanbul için doğru kararlarlar alma konusunda işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren İmamoğlu “Bu işin; merkezi hükümeti, İstanbul Belediyesi, ilçe belediyesi olmaz. Bu işin önünde hiçbiri engel değil. Herkesin bu tarz işlerin önünde yardım eden, kol kola olmayı başaran bir karakterle hareket etmesi gerekir. Biz, buna hazırız. Kim kolunu çekerse, biz onun kolunu yakalamaya dönük mücadelemizi vereceğiz. Yani, iş birliği konusunda biz kendimizi en yürekli kurum olarak görüyoruz. Gelinen noktada, imzalar atılmıştır ve İBB, müteahhitler, Ankara, finans kuruluşlarının işbirliği ile bugünü kutluyoruz. Herkes alkışlayacak, bu kadar basit” diye konuştu.

“HİZMETİN SAHİBİ PARTİLER DEĞİL KAMUDUR”

İmamoğlu, bir hizmetin sahibinin o dönemin belediye başkanı ya da o dönemin iktidarı olan siyasi parti olmadığını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir hizmetin sahibi; devlettir, kamudur, millettir. Yani siz sadece o süreci o gün başarıya kavuşturan aracı durumundasınız. Ben aracıyım. Bugün ben aracıyım, yarın başkası. Başarılarımızla övünelim ama asla ‘Sahibiyiz' demeyelim. Haddimize değil. Onun için her proje ne bir partiye aittir ne de makamdaki kişiye aittir. O süreci iyi yönetme zorunluluğu olan kişiler olarak biz, vazifemizi yerine getirdik. Ve insanlarımızı bu çağdaş ulaşım aracı ile buluşturacağız bu kadar basit. Bizim ağzımızdan kimse şunu duymayacak: ‘ Partimizin projesi, benim projem, ben yaptım.’ Böyle bir şey yok. ‘Biz yaptık, milletçe biz yaptık.' Sadece metro değil, metroyu destekleyici toplu ulaşım hatalarımızı, metrobüsün otobüs yenileme sürecini hızlandıracağız. Özellikle İETT hatlarını, uzun değil kısalaştırarak, ekspres hale getirip, diğer toplu ulaşım hatlarımızı destekleyici hale getireceğiz. Aynı zamanda deniz ulaşımına ağırlık verip diğer toplu ulaşım araçlarını buluşturan noktaları daha etkin hale getireceğiz.”

ERKEN BİTİRİLMESİ İÇİN ÖZVERİ İSTEDİ

İmamoğlu, 2022’nin son çeyreğinde bitirilmesi planlanan bu hattın çok daha erken bitmesi konusunda da özveri talep ettiklerini belirterek “Ama önce sağlık. Hiç kimsenin ayağına taş değmesin, kazasız belasız sıkıntısız bir inşaat süreci olsun” dedi. Konuşmanın ardından İmamoğlu, beraberindeki heyetle birlikte butona basarak TBM makinesini törenle şantiye alanına indirdi.

10.9 KM'LİK HATTA 8 DURAK OLACAK

10.9 kilometrelik hat, 8 istasyondan oluşacak ve yolculuk süresi 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Hat; Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak. Son teknolojiyle inşa edilecek olan hatta, “Tam Otomatik Sürücüsüz Metro” hizmeti verecek. İstasyonlarda, raylara düşmeyi engelleyen, “Tam Boy Peron Ayırıcı Kapılar” kullanılacak. Samandıra İstasyonu'nda sürücülerin araçlarını park ederek, yolculuklarını metro ile sürdürebilmesine olanak yaratılıyor. Bu amaçla, 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark hizmeti verilecek.

2 KEZ DURDURULDU

Mayıs 2017'de yapımına başlanan proje, 29 Aralık 2017'de İBB tarafından durdurulmuştu. İnşaat, Mart 2018'de tekrar başlandı; ancak, hak ediş ödemelerinin yapılamaması sebebiyle Ekim 2018'de çalışmalar tekrar durdu. Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlanarak yeniden inşaat çalışmaları başladı.