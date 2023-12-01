20 günlük yağış sonrası işte barajlarda son durum

Yazdan barajlardaki kuraklık riskiyle giren İstanbul'da 20 gün boyunca etkili olan yağışların barajlara etkisi ortaya çıktı. İstanbul'un barajlarının doluluk oranı 20 günde iki katına ulaştı.

İstanbul'da son etkili olan yağışlı hava mega kente su sağlayan barajlara can suyu olmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre 18 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17 olurken, bugün yüzde 33,02’ye yükseldi.

İstanbul'daki 10 barajda en fazla doluluk oranı Elmalı Barajı'na ait. Elmalı Barajı'ndaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 77,48 olarak ölçüldü. Elmalı'yı Ömerli Barajı izliyor. Barajdaki doluluk oranı yüzde 56'nın üzerinde.

İSKİ verilerine göre; doluluk oranının en düşük olduğu baraj ise yaz aylarında kuruma aşamasına gelen Pabuçdere Barajı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 8,98 olarak belirlendi.

SON YAĞIŞLARIN ARDINDAN İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: Yüzde 77,48

Ömerli Barajı: Yüzde 56,92

Darlık Barajı: Yüzde 47,35

Alibey Barajı: Yüzde 41,39

Istırancalar: Yüzde 32,44

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 19,83

Terkos Barajı: Yüzde 17

Sazlıdere Barajı: Yüzde 15,01

Kazandere Barajı: Yüzde 14,76

Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,98