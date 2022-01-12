2022’de Herkesin Sahip Olması Gereken Jean Modeli

Kadınlar için en iyi kot pantolon, içinde rahat olduğu kot pantolonlar olmuştur. Tekrar tekrar giyebileceğiniz ve her giydiğinizde daha da güzelleşen kot pantolonlar, gelecek sezonlar için geçerli stiller yaratır.

Yeni sezon pazarındaysaysanız, trendlerin gelip gittiğini, ancak klasiklerin sonsuza kadar sürdüğünü unutmamalısınız. İster tek bir model beğenip ona bağlı kalmayı tercih edin, ister her sezon farklı modelleri tercih edin vücuda oturan pantolonlar tam bir kişisel modeldir.

Jean pantolon modeli seçerken nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, işte her kadının gardırobunda olması gereken jean pantolon ve crop top model önerileri!

Yüksek Bel Pantolon Modeli

Son birkaç sezondur trendlerde yerini alan yüksek bel jean modelleri 2022’nin olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. İnce bir bel yapısına sahipseniz, belinizi vurgulamak için bu modeli tercih edebilirsiniz.

Boyfriend Pantolon Modeli

2022’nin favori modelleri arasında en dikkat çekenlerden biri ise şüphesiz ki boyfriend pantolonlar olmuştur. Oldukça rahat olmasının yanı sıra herkesin taşıyabileceği bir model değildir. Bacak boyu gövdesine göre kısa olan kişilerde model, kişiyi daha kısa gösterebilir.

İspanyol Paça Pantolon Modeli

1970’lerin modası olan ispanyol paça pantolonlar, bu sezona hızlı bir giriş yaptı. Ancak bu tür jean modellerini tercih edebilmek için uzun bir boya sahip olmak gerekiyor. Hem uzun boylu hem de ince bi vücuda sahipseniz, gardırobunuzda mutlaka ispanyol paça pantolon bulundurmanız gerekir.

Eskitilmiş Yırtık Jean Modeli

2022 jean pantolon modelleri arasında yine yırtık jeanlar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Skinny pantolonlardan boyfriend pantolonlara kadar her modelde karşımıza çıkan bu tarzı gömlekler ile kombinleyebilirsiniz.

Skinny Pantolon Modeli

Skinny pantolonlar modaya girdi gireli hayatımızın vazgeçilmez parçaları arasında yerini almayı başardı. Hem esnek hem de rahat olmaları açısından oldukça kolaylık sağlar. Üstelik her vücut tipine uyum sağlayan bu pantolonları sweatshirtler ve püsküllü botlar ile kombinleyebilirsiniz. Karın bölgeniz geniş bir yapıya sahipse bu pantolonlar, olduğunuzdan daha ince görünmenizi sağlayacaktır.