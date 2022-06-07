2022'nin sadece ilk 6 ayında gelen zam sayısı yok artık dedirtti

Ekonomik dar boğazın ve geçim sıkıntısının arşa çıktığı Türkiye'de enflasyon yüzde 80'e dayanırken 2022 yılının sadece ilk 6 ayında gelen zam sayısı 257'ye ulaştı.

DarkWeb Haber adlı twitter hesabından, 1 Ocak 2022’de “2022 yılında gelecek olan tüm zamları bu listeye bir zincir şeklinde düzenli ve güncel şekilde ekleyeceğiz. Takipte kalın” ifadeleri yer alan bir tweet atılmıştı. Zaman geçip de zamlar yağmur gibi yağmaya başlayınca, liste de uzayıp gitti. İşte yılın 157. gününe kadar karşılaştığımız 257 zammın tam listesi:

1 OCAK

1- Elektriğe %127 zam geldi.

2- Doğalgaza %25 zam geldi.

3- Mazota 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş ve LPG’ye 78 kuruş zam geldi.

4- Vergi, harç ve cezalara %36 zam geldi.

5- Asgari ücrete %50 zam geldi.

6- Boğaz köprülerinde köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünecek ve iki yönlü olarak alınacak.

7- İstanbul ve Ankara’da %36, İzmir’de %35(öğrenci hariç) ulaşım fiyatlarına zam yapıldı. (Ulaşım zamları, Türkiye nüfusunun yaklaşık %30’unu ilgilendiren 3 Büyükşehir baz alınarak paylaşılmıştır.)

8- Alışverişlerde 25 kuruşa satılan poşetlerdeki devlet payı %100 oldu. İşletme sahibi, kendi parasıyla satın alıp vatandaşa sattığı poşetin tüm parasını devlete verecek.

9- TCDD, Marmaray ücretlerine %36 zam yaptı.

10- Osmangazi Köprüsü’den geçiş ücretine %25 zam geldi.

11- İDO’nun işlettiği Sirkeci - Harem arabalı vapur hattı ücretlerine %40 zam geldi.

12- İDO’nun işlettiği Eskihisar - Topçular arabalı vapur hattı ücretlerine %52 zam geldi.

13- Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretine %38 zam yapıldı.

14- Algida ürünlerine %25 ila %100 arası (ürüne göre değişiklik gösteren) zam geldi.

15- Eti Tutku’ya %33, Ülker Çikolatalı Gofret’e %28, Ülker Albeni Kurabiyem’e %33 ve Eti Hoşbeş’e %35 zam geldi.

16- Kuzey Ege Otoyolu geçiş ücretlerine %65 zam geldi.

2 OCAK

17- Bursa’da ulaşıma %20 zam yapıldı.

18- Ekmeklik buğdaya %23 zam geldi.

19- İSPARK ücretlerine %40 ila %50 arası zam geldi.

20- Araç muayene ücretlerine %36 zam geldi.

3 OCAK

21- TCDD, şehirlerarası tren biletlerine %20 zam yaptı.

22- Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'ye %47 zam geldi.

23- Kömüre %38 zam geldi.

24- Memur maaşlarına %30,5 zam yapıldı.

25- Şişe Cam, düz cam ürünlerine %48 zam yaptı.

26- Bira fiyatlarına %45 zam geldi.

27- Eti Burçak Sütlü Kremalı’ya %40 zam geldi.

28- Ankara'da dolmuş ücretlerine zam geldi. Tam 5 ile 6 TL, öğrenci ise 3 TL oldu.

29- Bedelli askerlik 55 bin 489₺ oldu.

30- Atatürk Üniversitesi, 3₺ olan yemek ücretini 5₺’ye yükseltti.

31- Redbull ürünlerine %50 ila %65 arası zam geldi.

32- Diş Tedavi ücretlerine %65 zam geldi.

33- Yapılan ÖTV zammına göre en ucuz sigara 22₺’den satılacak. (Daha fiyatlara güncelleme yapılmadı)

34- Zorlu Enerji DC, şarj tarifesine zam yaptı. Her elektrikli araç için hızlı şarj kullanımında 1 kilometre = 1 TL olacak.

35- Burger King ürünlerine %50 zam geldi.

36- Fizik Tedavi ücretlerine %33 zam geldi.

4 OCAK

37- Philip Morris grubu sigaralarına zam geldi.

38- Antalya’da etkili olan fırtına, sera ürünlerinin fiyatlarına yansıdı. Kışın serada yetişen patlıcanın kilosu bir haftada %33 zamlanarak 20 liraya çıktı.

39- 2022 yılı Ocak ayı güncel sigara fiyatları

40- Niğde-Ankara Otoyolu geçiş ücretine %20 zam yapıldı.

41- Patos marka cipslere %33 zam geldi.

42- Starbucks ürünlerine %30 zam geldi.

5 OCAK

43- Kargo firmaları, kargo ücretlerine %30 ile %60 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

44- OMO Toz Deterjan ücretine %22 zam geldi.

45- Ankara’da okul servisi ücretlerine %20 zam geldi.

46- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi maaşına %14,4 zam yaptı.

6 OCAK

47- Dr. Oetker ürünlerine %75 ila %100 arası zam geldi.

48- Pepsi ürünlerine %30 zam geldi.

49- Turkcell TV+ ücretlerine %15 ila %120 arası zam geldi.

50- İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam geldi.

51- Nescafe Gold’a %50 zam geldi.

52- Nohut fiyatına %60 zam geldi.

53- Yeşil Mercimek fiyatına %65 zam geldi.

7 OCAK

54- Bakıma muhtaç ve yatalak hastaların sıklıkla kullandığı “alt bezi” fiyatına %50 zam geldi.

55- Mazota 94 benzine 63 kuruş zam geldi.

11 OCAK

56- LPG’ye 29 kuruş zam geldi.

57- Bursa’da minibüs fiyatlarına zam geldi. Tam ücret 5 TL, üniformalı öğrenci 3,75 TL olarak belirlendi.

58- MEB’in aldığı karara göre özel okulların yapacağı zam oranı %36,73 ile sınırlandırıldı.

12 OCAK

59- UNO ürünlerine %30 ila %70 arası zam geldi.

60- Duru Sabun ürününe %50 zam geldi.

61- Arko Tıraş ürünlerine %50 zam geldi.

62- İşsizler ve güvencesiz çalışanlar tarafından ödenen GSS primine %41 zam yapıldı.

63- Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı: İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapılacak.

64- Makarnaya %22 zam geldi.

65- Coca Cola ürünlerine %30 zam geldi.

66- ÇAYKUR ürünlerine %6 zam geldi.

67- Erikli 19L damacana su ücretine 4₺ zam geldi.

68- 14 Ocak’ta tüm Ülker ürünlerine %25 ila %35 arası zam gelecek.

69- Antalya’da ulaşıma %25 zam yapıldı.

13 OCAK

70- Şeker ürünlerine %35 zam geldi.

71- Malatya’da toplu taşımaya %50 zam geldi.

72- Cocopops Mısır Gevreğine %27 zam geldi.

73- Dardanel Zeytinyağlı Ton Balığı fiyatına %78 zam geldi.

74- Noodle’a %36 zam geldi.

75- Uşak’ta toplu taşımaya %40 zam geldi.

76- ETİ ürünlerine %15 ila %40 zam geldi.

14 OCAK

77- 12 KG ev tüpü 250₺ oldu.

78- Eskişehir’de ulaşıma %36 şebeke suyuna %20 zam yapıldı.

79- Bizim Mutfak ürünlerine %15 ila %35 arası zam yapıldı.

80- Tavuk Dünyası ürünlerine %25 zam geldi.

81- Milka ürünlerine %33 zam geldi.

82- Arı Mama Sütlü Pirinç Unu ürününe %44 zam geldi.

15 OCAK

83- Nescafe Gold Eko Paket’e %28 zam geldi.

17 OCAK

84- Devlet arazisinde tarım yapan çiftçilerin kirasına %80 zam yapıldı.

85- Antalya’da ekmek 3₺ oldu.

86- Et ve Süt Kurumu, et ürünlerine 10₺ zam yaptı.

87- Dr. Oetker Krem Şanti ürününe %106 zam geldi.

88- Tarım Kredi Kooperatifi, 5 Litrelik Ayçiçek Yağına %12,5 zam yaptı.

89- Mazota 52 kuruş zam geldi.

19 OCAK

90- Benzine 46 kuruş zam geldi.

20 OCAK

91- Prezervatife %47 zam geldi.

21 OCAK

92- Gillette ürünlerine %45 ila %60 arası zam geldi.

22 OCAK

93- BOTAŞ’ın sanayi tarifesinde yaptığı değişikle yüksek tüketim yapan abonelere gelen zam %50’den %80’e çıkmış oldu.

94- Samsun Büyükşehir Belediyesi sivil bilete %25 zam yaptı. Öğrenci biletlerine ise zam yapılmadı.

95- Isparta’da Özel Halk Otobüsü ücretlerine %36 zam geldi.

96- Mobilya Dernekleri Federasyonu, 1 Şubat’tan itibaren mobilya fiyatlarına zam geleceğini açıkladı.

97- Samsun’da ekmek fiyatlarına zam geldi.

98- Eczanelerde satılan ilaçların bazılarına %30 zam geldi.

99- Bebe Bisküvisine %27 zam geldi.

100- Çokomel’e %33 zam geldi.

101- Biskrem fiyatına %33 zam geldi.

102- Kremalı Sandviç Bisküvi fiyatına %33 zam geldi.

103- Bisküvi Finger fiyatına %29 zam geldi.

24 OCAK

104- Eti Yulaf Ezmesi fiyatına %20 zam geldi.

105- Fairy Bulaşık Deterjanı fiyatına %18 zam geldi.

106- Kenton Puding fiyatına %44 zam geldi.

107- Eti Tutku fiyatına %25 zam geldi.

108- Bimcell paketlerine 1 Şubat’tan itibaren %30 zam geldi.

25 OCAK

109- Bursa’da Halk Ekmek’e %41 zam geldi.

110 - Kitap fiyatlarına %30 zam geldi.

111- 2006 yılında “ücretsiz olacak” denilerek açılan ve AKP tarafından ücretli hale getirilen Muğla Göcek Tüneli ücretlerine %40 zam geldi.

12- Çaykur Filiz Çay fiyatına %10 zam geldi.

113- Pakmaya Krem Şanti 3’lü Avantaj Paket fiyatına %108 zam geldi.

29 OCAK

114- İstanbul’da yediemin otopark ücretlerine %35 zam yapıldı.

115- İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası tedarik sorunu nedeniyle sebze fiyatlarına %20 ila %50 arasında zam geldi.

30 OCAK

116- Kürdan fiyatına %63 zam geldi.

117- Ay başından itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'deki fırınlarda ekmek 3.5 TL'den, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'de de 4 TL'den satılmaya başlanacak.

1 ŞUBAT

118- Benzine 39 ve mazota 32 kuruş zam geldi.

2 ŞUBAT

119- Konya’da ekmeğin fiyatı 2,50₺ oldu.

120- Ülker Çokoprens ve Ülker Probis ürünlerine %27 zam geldi.

121- BİM’de satılan Aknaz Klasik Beyaz Peynir fiyatına %50 zam geldi.

122- Fiat Egea Sedan’a %2, Cross’a %12, Hatchback’e %10 zam geldi.

3 ŞUBAT

123- İstanbulkart ücretlerine %75 ila %100 arası zam geldi.

124- LPG’ye 40 kuruş zam geldi.

4 ŞUBAT

125- Uludağ ürünlerine %45 zam geldi.

126- Colgate Ağız Bakım Suyu fiyatına %53 zam geldi.

127- Yudum Egemden Riviera 3 Litre fiyatına %57 zam geldi.

128- Brent petrol fiyatına son 1 haftada %5 zam geldi.

129- Prima Bebek Bezi fiyatlarına %50 zam geldi.

130- Taç Kraker fiyatına %37 zam geldi.

5 ŞUBAT

131- Televizyon kanallarında satılan sahte bal fiyatına %99 zam geldi.

7 ŞUBAT

132- Mazota 80 kuruş zam geldi.

8 ŞUBAT

133- Benzine 71 kuruş zam geldi.

9 ŞUBAT

134- Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrencilerin yemek ücretlerine %875 oranında zam yapıldı.

135- Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline %25 zam geldi.

136- İBB Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulan 250 gram normal ekmek, Cuma gününden itibaren 2 TL’den satılmaya başlayacak.

10 ŞUBAT

137- İstanbul Ticaret Odası bugünkü Meclis toplantısında ekmeğe %31,3 zam yaptı.

138- Riot Games, League of Legends oyununun para birimi olan RP’ye %34 zam yaptı.

139- Riot Games, Valorant oyununun para birimi olan VP’ye %32 zam yaptı.

12 ŞUBAT

140- Hanımeller Limonlu Kurabiye fiyatına %37 zam geldi.

141- Tursil Sıvı Deterjan fiyatına %23 zam geldi.

142- Torku Orman Meyveli Bisküvi fiyatına %25 zam geldi.

143- Biscolata fiyatına %25 zam geldi.

13 ŞUBAT

144- 4 KG Pril fiyatına %22 zam geldi.

145- Klasik İnek Peyniri fiyatına %40 zam geldi.

14 ŞUBAT

146- 38,90₺ fiyat etiketiyle satılan 30’lu yumurtanın fiyatına KDV indirimiyle birlikte %10 zam geldi.

147- Fuse Tea fiyatına %33 zam geldi.

148- Arı Bebek Maması fiyatına %38 zam geldi.

149- Pul Biber fiyatına %20 zam geldi.

150- Domates Salçası fiyatına %28 zam geldi.

151- Petibör Bisküvi fiyatına %27 zam geldi.

152- Doğadan tek kullanımlık içeceklere %52 zam geldi.

153- Pilavlık Pirinç fiyatına %17 zam geldi.

154- Dana Kangal Fermente Sucuk fiyatına %20 zam geldi.

155- Patlıcan fiyatına %25 zam geldi.

156- Hayat marka İçme Suyu fiyatına %37 zam geldi.

157 - İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avronun değeri %37.43 artışla 4.5786 liradan 6.2925 liraya arttırıldı.

15 ŞUBAT

158- Microsoft, hizmet fiyatlarına Türk kullanıcıları için %25 ila %75 arası zam yaptı.

159- ODTÜ’de yemek ücretlerine %44 zam yapıldı.

16 ŞUBAT

160- Transval marka bisikletin fiyatına %100 zam geldi.

17 ŞUBAT

161- Yayla Trakya Baldo Pirinç fiyatına 3 gün arayla %10 zam geldi.

18 ŞUBAT

162- Nestle Damak fiyatına %45 zam geldi.

21 ŞUBAT

163- İzmir’de suya %30 zam yapıldı.

23 ŞUBAT

164- İzmir’de ekmeğin gramajı düşürüldü, ekmeğin fiyatı 3₺ oldu.

26 ŞUBAT

165- İzmir’de taksi-dolmuş ücretlerine %30 zam geldi.

1 MART

166- Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza %18,3 zam yapıldı.

167- LPG’ye 33 kuruş zam geldi.

2 MART

168- Ankara Halk Ekmek 2₺ oldu

169- LPG’ye 61 kuruş zam geldi.

170- İnternet sağlayıcısı Türknet, paket ücretine %40 zam yaptı.

3 MART

171- Benzine 88 kuruş ve mazota 151 kuruş zam geldi.

4 MART

172- Benzine 53 ve mazota 133 kuruş zam geldi.

173- Benzine 69 ve mazota 84 kuruş zam geldi.

6 MART

174- Yerli kömürün ton fiyatına %150’ye varan zam geldi.

8 MART

175- Benzine 57 kuruş ve mazota 1 lira 44 kuruş zam geldi.

9 MART

176- Benzine 1 lira 7 kuruş ve mazota 1 lira 59 kuruş zam geldi.

177- Apple, Türkiye ürünlerine %20 zam yaptı.

12 MART

178- Un fiyatına %12 zam geldi.

179- 12 KG Ev Tüpü 300₺ oldu.

180- A4 kağıdına %12 zam geldi.

181- Torku Tahin ürününe %52 zam geldi.

13 MART

182- Ankara’da toplu taşıma fiyatlarına zam geldi. Tam biniş 6.5₺ ve öğrenci biniş 3.5₺ oldu. Fiyat tarifesi 15 Mart’tan itibaren geçerli olacak.

183- İzmir’de toplu taşıma fiyatlarına zam geldi. Tam biniş 6.5₺ oldu. Minibüs ücreti 7.5₺ oldu. Toplu taşıma ücretine her ay TEFE-TÜFE ortalamasına göre zam yapılacak. Fiyat tarifesi 20 Mart’tan itibaren geçerli olacak.

184- Adana’da toplu taşımaya zam geldi. Tam biniş 5.5₺ ve öğrenci 3₺ oldu. Minibüs ücreti 5.70₺ oldu.

14 MART

185- Ankara’da 200 gram ekmek 2,75₺ oldu.

17 MART

186- Kurabiye fiyatlarına %65 zam geldi.

187- Palmolive Duş Jeli fiyatına %51 zam geldi.

188- Eskişehir’de ulaşıma zam yapıldı. 3,5₺ olan Tam Eskart ücreti 6₺’ye ve 2₺ olan indirimli Eskart ücreti 3,5₺’ye yükseltildi.

189- Bütün sigaralara 2₺ lojistik ve kur zammı geldi.

19 MART

190- Mazota 1 lira 96 kuruş zam geldi.

191- Vazelin fiyatına %52 zam geldi.

22 MART

192- Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına %48 zam yaptı.

193- Ramazan öncesi hurma fiyatlarına %35 zam geldi.

194- İzmir’de taksilerin indi bindi ücretine %53 zam geldi. Ücret 20₺’ye yükseldi.

23 MART

195- Benzine 1 lira 68 kuruş ve mazota 1 lira 55 kuruş zam geldi.

25 MART

196- Mazota 1 lira 37 kuruş zam geldi.

197- Koska Üzüm Pekmezi fiyatına %55 zam geldi.

198- Pınar Mangal Sucuk fiyatına %18 zam geldi.

199- Kurabiye fiyatına %77 zam geldi.

27 MART

200- Toz Şeker fiyatına %78 zam geldi.

31 MART

201- Bursa'da toplu ulaşıma, maliyet artışları sebebiyle zam yapıldı. 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak tarifeye göre ulaşım ücretlerine yüzde 17 ile yüzde 36 arasında fiyat artışı uygulanacak.

1 NİSAN

202- Doğal gaza konutta yüzde 35, sanayide yüzde 50 zam yapıldı.

203- Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı.

4 NİSAN

204- Tavuk fiyatlarına %16 zam geldi.

5 NİSAN

205- LPG’ye 63 kuruş zam geldi.

206- Bursa’da 100 gram simidin fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseldi.

207- Netflix, üyelik ücretlerine %40 zam yaptı.

208- 12 KG Ev tüpü 310₺ oldu.

209- İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi.

6 NİSAN

210- İstanbul'da toplu ulaşıma %40 zam yapıldı.

211- Marmaray ücretine %40 zam geldi.

7 NİSAN

212- Starbucks ücretlerine %25 zam geldi.

213- Maraş dondurmasına %115 zam geldi.

18 NİSAN

214- YHT ücretlerine %15 zam geldi.

20 NİSAN

215- Tarım Kredi Yem, büyükbaş ve küçükbaş yem fiyatlarına çuval başı 15 lira zam yaptı.

216- Çanakkale feribot ücretlerine %42 zam yapıldı.

30 NİSAN

217- Benzine 1 lira 33 kuruş zam geldi.

3 MAYIS

218- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ücretlerine zam yaptı. Tam bilet 7.10₺ öğrenci bileti 2.40₺ oldu. Tam bilet 1. aktarma 1.31₺ ve 2. aktarma 0,98₺ oldu.

7 MAYIS

219- Ankara'da ekmeğin fiyatına yine zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan yeni açıklamada 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3 TL'ye yükseltildiği belirtildi.

16 MAYIS

220- Rakı fiyatlarına zam geldi.

221- Çaykur, çaya ortalama %43,71 zam yaptı.

222- Kahve ve şeker fiyatlarına %20 zam geldi.

17 MAYIS

223- Benzine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 37 kuruş zam geldi.

224- Ev tipi 12 KG mutfak tüpüne 10₺ zam geldi.

225- İzmir’de kıraathanelerde çayın fiyatı 4.5₺’ye, kahvenin fiyatı 8₺’ye yükseltildi.

19 MAYIS

226- İSPARK ücretlerine %25 zam geldi.

227- Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi.

228- Süt ürünlerine zam geldi.

229- Tereyağı fiyatlarına zam geldi.

230- Fairy marka ürünlere zam geldi.

231- EFE Rakı grubuna zam geldi.

232- Konya Büyükşehir Belediyesi 'artan maliyetler' gerekçesiyle suya yüzde 35 zam yaptı.

233- Bimcell, 31 Mayıs itibariyle paket ücretlerine %30 civarı zam yapacak.

20 MAYIS

234- Ariel ürünlere zam geldi.

24 MAYIS

235- Prezervatife zam geldi.

26 MAYIS

236- LPG’ye 36 kuruş zam geldi.

1 HAZİRAN

247- Doğalgaza konutta yüzde 30, sanayide yüzde 40 elektrik üretiminde ise yüzde 17 zam yapıldı.

248- Türk Telekom, port ücretlerine zam yaptı.

249- Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı.

250- ETİ ürünlere zam geldi.

251- İzmir’de ulaşıma her ay zam gelmeye devam ediyor. Tam bilet: 7,64₺ Aktarma: 1,41₺ - 1,06₺ Öğrenci: 2,58₺ oldu.

2 HAZİRAN

252- Trabzon Büyükşehir Belediyesi, suya %47 zam yaptı.

253- Benzine 1 lira 22 kuruş, mazota 1 lira 48 kuruş zam geldi. Benzin 26 lira 30 kuruştan, mazot ise 26 liradan satılacak.

254- Fiat Egea'ya 10 gün arayla ikinci defa zam geldi. Başlangıç fiyatı 330.000₺'ye yükseldi.

255- Nescafe 3'ü 1 Arada, 2.5₺ oldu.

256- Samsung, S22 modeline 1000₺ TRT Bandrol zammı gerçekleştirdi.

6 HAZİRAN

257- BluTV, aylık ücrete %16 yıllık ücrete %44 zam yaptı.