2023 Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları açıklandı

2023 Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları açıklandı. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alım sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar....

2023 yılı Jandarma Uzman Erbaş alımı için yapılan sınavın sonuçları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi tarafından açıklandı. Binlerce adayın beklediği sonuçlara, internet üzerinden kolayca erişilebiliyor.

Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçlarına bakmak için, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi'ne giriş yapmanız gerekiyor. Ana sayfada yer alan "2023 YILI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SINAV SONUCU" duyurusuna tıkladıktan sonra, açılan pencerede yer alan "2023 YILI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SINAV SONUCU" yazısının yanındaki sorgula butonuna tıklayın. Daha sonra açılan ekranda e-Devlet üzerinden giriş yaparak, sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları için tıklayınız