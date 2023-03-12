2023 LGS tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavının 4 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2023 LGS tarihi açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada LGS sınavının 4 Haziran'da yapılacağını duyurdu. İşte Bakan Özer'in o paylaşımı:
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. #LGS2023 pic.twitter.com/3PaAVahTdq— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 12, 2023
KILAVUZ 13 MART'TA YAYIMLANACAK
Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan kararla 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını hatırlatarak, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.
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