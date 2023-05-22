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2023 yılı kurban kesim bedelleri açıklandı

2023 yılı kurban kesim bedelleri açıklandı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. 

2022 yılında vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 TL, yurt dışında ise bin 800 TL olarak belirlenmişti.

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DHA

Etiketler diyanet kurban kesim bedeli vekaletle kurban kesimi
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