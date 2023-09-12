  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü

2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü

2023 yılında her gün bir kadın öldürüldü
Güncelleme:

Türkiye'de artan kadına şiddet vakalarının korkunç boyutunu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun bu raporu gözler önüne serdi: 2023 yılının ilk 8 ayında 271 kadın öldürüldü. Günlük olarak hesaplanırsa bu rapor her gün bir kadının öldürüldüğü gerçeğini tokat gibi yüzümüze vurdu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, Ağustos ayında 44 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti. Kadınları öldüren erkeklerin 2’si aile içinde, 8’i boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. Kadınların 17’si ateşli silahla, 9’u kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 21’i evli olduğu erkekler tarafından katledildi. Bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. Öldürülen kadınların 108’i evli, 67’si bekâr, 74’ünün medeni durumu bilinmiyor. Kadınları öldüren erkeklerin 31’i aile içinde katledilirken, kadınların 44’ü boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkekler tarafından vahşice öldürüldü. Katillerin 116’sının ateşli silah, 58’inin ise kesici alet kullandığı belirlendi.

 

 

Etiketler kadın cinayeti cinayet öldürülen kadın 2023 istatistikleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyanet takvimindeki ''borç'' duası tepki çekti
Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü!
Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren açılış
İşte spor ekranlarının en güzelleri...
İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi
Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Tekin okullarda son gün düzenlemesi açıklaması
Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya ortak kınama
İstanbul'da taciz ve saldırıya uğramıştı: 15 yaşındaki genç kız korkun anları anlattı
İstanbul'da yine silahlı saldırı! Motosiklele gelip ateş açtılar