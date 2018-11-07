24 Haziran'da ölüler de Cumhurbaşkanlığı adaylarına bağış yapmış

YSK, 24 Haziran genel seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 866, Muharrem İnce'ye 7, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na birer ölünün bağışta bulunduğunu saptadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 866, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 7, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e ve Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 1 ölünün bağışta bulunduğunu saptadı.

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için yarışan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek'e yapılan bağışların bir bölümünün Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası'nda belirlenen kurallara uygun olmadığını belirledi.

"YASAYA AYKIRILIK"

Birgün'de yer alan habere göre; Kurul, ölüler, 18 yaşın altındakiler ile Türk vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin yaptığı ileri sürülen bağışlarla yasal sınırın üstündeki tutarlar için "Yasaya aykırılık" tespiti yaptı. YSK'nin ilk tespitleri adaylara bildirildi ve yapılan itirazlar ile açıklamalar üzerine bazı yardım ve bağışlarla ilgili aykırılık iddiasından vazgeçildi. Ancak bazı bağış ve yardımlar ile seçim hesaplarında kalan harcanmayan tutarların Hazine'ye gelir kaydedilmesi kararlaştırıldı.

YSK VE SAYIŞTAY DENETÇİLERİ İNCELEDİ

Adayların seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler üzerinde YSK ve Sayıştay denetçilerinin yaptığı incelemelerin kesin sonuçları şöyle:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 18 yaşından küçük 748 kişiden 87 bin 546 TL, 866 ölü durumda olanlar adına 15 bin 71 TL, vatandaşlıktan çıkarılan 36 kişiden 22 bin 127 TL, bir tüzel kişi tarafından 40 TL bağış yapıldığı saptandı.