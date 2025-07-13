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İTÜ mezuniyet töreninde çok sert protesto: Öğrenciler rektöre sırtlarını döndü

İTÜ mezuniyet töreninde çok sert protesto: Öğrenciler rektöre sırtlarını döndü
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde İTÜ Rektörü Hasan Mandal'ın konuşması sırasında öğrenciler sırtlarını dönerek alkışlar ve ıslıklarla beraber rektörlüğü protesto etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) düzenlenen mezuniyet törenlerinde öğrenciler, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ı protesto etti.

Ayazağa kampüsündeki törende Mandal konuşma yaptığı sırada birçok öğrenci sırtını dönerek alkışlar ve ıslıklarla rektörlüğü protesto etti.

 

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Etiketler İTÜ itü mezuniyet rektör protesto alkış ıslık
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