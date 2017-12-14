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26 İLDE BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR
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  3. 14 Aralık 2017 09:55

26 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çalışan ve KHK ile ihraç edilen 79 kişiye 26 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.

26 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması  kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 78'i KHK ile ihraç edilen eski  Maliye Bakanlığı personeli, biri aktif çalışan 79 şüphelinin yakalanması için  Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah  saatlerinde 26 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.  Bu kapsamda ekiplerce şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı. 

BAKANLIĞIN BİLGİLERİNİ ÖRGÜTE AKTARDIKLARI İDDİASI 

Şüphelilerin tamamına yakınının örgütün şifreli haberleşme programı  "ByLock"u kullandıkları, görev yaptıkları dönemde Maliye Bakanlığına ait  bilgileri örgüte aktardıkları, kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve  bazılarının örgüt tarafından evlendirildikleri belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, diğer  illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

bylock , gözaltı , fetö , pdy
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