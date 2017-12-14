26 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 78'i KHK ile ihraç edilen eski Maliye Bakanlığı personeli, biri aktif çalışan 79 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 26 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bu kapsamda ekiplerce şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı.

BAKANLIĞIN BİLGİLERİNİ ÖRGÜTE AKTARDIKLARI İDDİASI

Şüphelilerin tamamına yakınının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, görev yaptıkları dönemde Maliye Bakanlığına ait bilgileri örgüte aktardıkları, kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve bazılarının örgüt tarafından evlendirildikleri belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.