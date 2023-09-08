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26 ildeki memur ve emekli maaşı anketi açıklandı

26 ildeki memur ve emekli maaşı anketi açıklandı
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Asal Araştırma Şirketi, memur ve memur emeklisi zamlarına yönelik yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Asal Araştırma Şirketi, 26 ilde 2 - 7 Eylül tarihlerinde bin 586 kişiyle bir anket yaptı. Şirket, katılımcılara, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun memur ve memur emeklilerine yönelik 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 şeklinde açıkladığı maaş zammından memnun musunuz?" diye sordu. 

Bu soruya verilen yanıtlar şöyle:

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında seçmenlere, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun; Memur ve Memur Emeklilerine yönelik 2024 yılı için yüzde 15+10,2025 yılı için yüzde 6+5 şeklinde açıkladığı maaş zammından memnun musunuz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılan Memur ve Emekli seçmenlerin yüzde 76.8’i memnun olmadığını belirtti.

ASAL Araştırma "Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zammı Memnuniyet Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada katılımcılara, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun; Memur ve Memur Emeklilerine yönelik 2024 yılı için yüzde 15+10,2025 yılı için yüzde 6+5 şeklinde açıkladığı maaş zammından memnun musunuz?" diye soruldu. 

Asal Araştırma Şirketi, memur ve memur emeklisi zamlarına yönelik yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜM SEÇMENDE MEMNUN DEĞİLİM DİYENLER YÜZDE 64.5

Evet, memnunum:%21.3
Hayır, memnun değilim:%64.5
Fikrim Yok/Cevap Yok:%14.2

MEMUR-EMEKLİ SEÇMENDE MEMNUN DEĞİLİM DİYENLER YÜZDE 76.8

Evet, memnunum:%14.5
Hayır, memnun değilim:%76.8
Fikrim Yok/Cevap Yok:%8.7

ARAŞTIRMA 26 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Araştırma; 2-7 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 1.586 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirildi.

 

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