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28 Mayıs'ta oy kullanacak yeni seçmen sayısı açıklandı

28 Mayıs'ta oy kullanacak yeni seçmen sayısı açıklandı
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için 47 bin 523 yeni seçmenle tekrar sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunun kesin sonuçları, 19 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.

Bu seçimin ikinci tura kalması nedeniyle YSK'nın ikinci oylama için hazırladığı seçim takvimi işliyor.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci tura, güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklenecek.

Yurt dışındaki seçmenler de bir önceki seçimde olduğu gibi aynı yerlerde oy kullanacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlılar için 20 Mayıs'ta 73 ülkede kurulan sandıklardaki oy verme işlemleri devam ediyor. Bu seçmenler 24 Mayıs'a kadar temsilciliklerde oy verebilecek. Gümrük kapılarında ise oy kullanma işlemi 20-28 Mayıs'ta yapılacak.

Etiketler seçim oy kullanacak yeni seçmen seçmen cumhurbaşkanlığı 2'nci tur
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