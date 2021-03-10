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29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''4’ü demans ilacı olmak üzere 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, demans ve solunum hastalığı ilaçları ile antibiyotiklerin de bulunduğu 29 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alınan 29 ilaçtan 24’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37’ye ulaştı” açıklamasını yaptı.

Öte yandan geri ödeme listesine alınan 29 yeni ilacın detayları şu şekilde olup kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur:

1 adet pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 adet demans ilacı, 2 adet enteral beslenme ürünü, 1 adet hipertansiyon ilacı, 2 adet immünglobulin, 1 adet kas gevşetici, 1 adet göz merhemi, 2 adet gargara, 2 adet psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6 adet antibiyotik, 2 adet soğuk algınlığı ilacı, 2 adet astım ilacı, 1 adet tıbbi mama, 2 adet vitamin.

 

Etiketler geri ödeme listesi
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