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29 ildeki il olabilecek 67 ilçe belli oldu

29 ildeki il olabilecek 67 ilçe belli oldu
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Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği ve AK Parti iktidarının yerel seçimler öncesi "müjdesi"ne hazırlandığı 67 yeni il projesinin detayları belli olmaya başladı. İşte il olmayı bekleyen 29 ilimizdeki 67 ilçe...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin ardından 13 Haziran tarihindeki yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında yaptığı açıklamada 100 maddelik anayasa teklifinin müzakere için hazır olduğunu belirterek, ''Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür'' demiş ve 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde yıllardır süren tartışmayı yeniden alevlendirmişti.

Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından AK Parti de pek çok ilçenin il olması için çalışmalara başlamıştı. 

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor. 

Uzman isim listesini açıkladı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin mekansal verileri kullanarak, insanların hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri ürettiğini söyledi. Hançer, yapılan son araştırmada kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunun belirlendiğini açıkladı. Haritada il olma potansiyeli yüksek ilçelerin koyu renkten açık renge, nüfus yoğunluklarına göre gösterime sunulduğunu belirten Hançer, Hatay'da 5 ilçe, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa'da 4 ilçe, Aydın, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'daki 3 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarının yerel seçimler öncesi

Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan haritayı inceleyen Hançer, il olma potansiyeli yüksek Siverek, Viranşehir, Alanya, Manavgat, Torbalı, Silivri ve Çorlu ilçelerinin ön plana çıktığını anlattı. Antalya'da kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta 100 binin üzerinde nüfusu olan Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Hançer, özellikle Manavgat ve Alanya'nın nüfus yoğunluğunun 200 binin üzerinde olması nedeniyle il olma potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Okan Hançer, açıklamasında, "Manavgat ve Alanya nüfus ortalaması yüksek, turizm geliri olarak da ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunan ilçeler. Özellikle Alanya'ya baktığımızda mesafe, ulaşım, altyapı gibi belediyecilik hizmetlerinde, hem de ilçeye hemen hizmet götürmesi açısından avantajları olabilir. Örneğin Alanya'nın Alacami Mahallesi, Antalya merkezden yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta ve 4 saat mesafede. Antalya merkezden herhangi bir hizmet için o köye gitmek istediğinizde, gidip geldiğinizde 1 gününüz yolda geçiyor. Bu ilçelerin il olması, idarelerin de elini kolaylaştırabilir. Zaman kaybının önüne geçebilir ve bazı sorunların yerinde daha hızlı çözümünü sağlayabilir" dedi.

Hançer, haritanın ilçelerin idari sınırları, karar vericiler tarafından nüfus ve merkeze olan mesafeleri kriter olarak alınıp değerlendirildiğinde, ülke ekonomisi ve orada yaşayanların hizmete ulaşması açısından verimlilik sağlayabileceğini gösterdiğini belirterek, "İdareler de karar vericiler de bu şekilde tematik haritalar üreterek doğru kararlar alabilir. Örneğin Alanya'ya yakın, potansiyeli yüksek Gazipaşa ilçemiz var. Alanya'nın hemen komşusu Konya'ya bağlı Ermenek ilçesi var. Orada hizmet anlamında kolaylık sağlayabilir. Mersin iline bağlı Anamur ilçemiz var. Orada da ciddi turizm potansiyeli var. Aslında baktığımızda Anamur da Alanya'ya çok yakın. İdari anlamda faydalı verimli olabilecek hizmetler götürülebilir. Doğru karar alma noktasında coğrafi bilgi sistemleriyle hazırlanan tematik konuşan haritalar bizlere yön verici noktada" diye konuştu.

İl olma potansiyeli yüksek ilçelerin, il olması durumunda idari sınırlarda değişiklik olabileceğini aktaran Hançer, "Bilindiği üzere yasayla belirlenen mahalleler, ilçeler ve illerin kendi sınırları var. Kendi içinde idari sınırlarda mutlaka değişiklikler olması gündeme gelebilir" dedi.

6 Şubat depremlerinde en büyük kaybın verildiği ve afetin etkilerinin sürdüğü Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan, Hatay'a bağlı Reyhanlı, Arsuz, Kırıkhan, İskenderun, Dörtyol ilçeleri de nüfus ve diğer kriterler açısından il olmaya yakındı. Ancak depremin yarattığı büyük yıkım sonrasında başlayan yeniden yapılanma sürecinde bu yönde bir adım atılıp atılmayacağı ise bilinmiyor.
 
İl olma potansiyeli yüksek 67 ilçe il ve ilçe alfabe sıralamasına göre şöyle:

ADANA
CEYHAN: Nüfus 160 bin / Adana
KADİRLİ: Nüfus 130 bin / Adana
KOZAN: Nüfus 100 bin / Adana
 
ADIYAMAN
KAHTA: Nüfus 130 bin / Adıyaman
 
AĞRI
DOĞUBAYAZIT: Nüfus 120 bin / Ağrı
PATNOS: Nüfus 120 bin / Ağrı
 
ANKARA
POLATLI: Nüfus 130 bin / Ankara
 
ANTALYA
ALANYA: Nüfus 370 bin / Antalya
MANAVGAT: Nüfus 250 bin / Antalya
SERİK: Nüfus 130 bin / Antalya
 
AYDIN
KUŞADASI: Nüfus 130 bin / Aydın
NAZİLLİ: Nüfus 160 bin/ Aydın
SÖKE: Nüfus 120 bin / Aydın
 
BALIKESİR
BANDIRMA: Nüfus 160 bin / Balıkesir
EDREMİT: Nüfus 160 bin / Balıkesir
 
BURSA
İNEGÖL: Nüfus 300 bin / Bursa
MUSTAFAKEMALPAŞA: Nüfus 100 bin / Bursa
 
DİYARBAKIR
BİSMİL: Nüfus 60 bin / Diyarbakır
 
GAZİANTEP
NİZİP: Nüfus 150 bin / Gaziantep
 
HAKKARİ
YÜKSEKOVA: Nüfus 70 bin / Hakkari
 
İSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE: Nüfus 270 bin / İstanbul
SİLİVRİ: Nüfus 200 bin / İstanbul
TUZLA: Nüfus 250 bin / İstanbul
 
İZMİR
ALİAĞA: Nüfus 100 bin / İzmir
BERGAMA: Nüfus 100 bin / İzmir
ÖDEMİŞ: Nüfus 130 bin / İzmir
TORBALI: Nüfus 200 bin / İzmir
 
KIRKLARELİ
LÜLEBURGAZ: Nüfus 150 bin / Kırklareli
 
KOCAELİ
ÇAYIROVA: Nüfus 150 bin / Kocaeli
DARICA: Nüfus 210 bin / Kocaeli
GEBZE: Nüfus 400 bin / Kocaeli
 
KONYA
EREĞLİ: Nüfus 150 bin / Konya
 
KÜTAHYA
TAVŞANLI: Nüfus 100 bin / Kütahya
 
MANİSA
AKHİSAR: Nüfus 170 bin / Manisa
ALAŞEHİR: Nüfus 100 bin / Manisa
SALİHLİ: Nüfus 170 bin / Manisa
SOMA: Nüfus 110 bin / Manisa
 
MARDİN
MİDYAT: Nüfus 120 bin / Mardin
NUSAYBİN: Nüfus 120 bin / Mardin
 
MERSİN
ERDEMLİ: Nüfus 140 bin / Mersin
SİLİFKE: Nüfus 130 bin / Mersin
 
MUĞLA
BODRUM: Nüfus 200 bin / Muğla
FETHİYE: Nüfus 180 bin / Muğla
MİLAS: Nüfus 150 bin / Muğla
 
ORDU
FATSA: Nüfus 130 bin / Ordu
ÜNYE: Nüfus 130 bin / Ordu
 
SAMSUN
BAFRA: Nüfus 150 bin / Samsun
ÇARŞAMBA: Nüfus 140 bin / Samsun
 
ŞANLIURFA
AKÇAKALE: Nüfus 120 bin / Şanlıufa
SİVEREK: Nüfus / 250 bin / Şanlıufa
SURUÇ: Nüfus 100 bin / Şanlıufa
VİRANŞEHİR: Nüfus 210 bin / Şanlıufa
 
ŞIRNAK
CİZRE: Nüfus 150 bin / Şırnak
SİLOPİ: Nüfus 150 bin / Şırnak
 
TEKİRDAĞ 
ÇERKEZKÖY: Nüfus 200 bin / Tekirdağ
ÇORLU: Nüfus 300 bin / Tekirdağ
KAPAKLI: Nüfus 140 bin / Tekirdağ
 
TOKAT
ERBAA: Nüfus 75 bin / Tokat
 
VAN
ERCİŞ: Nüfus 170 bin / Van
 
ZONGULDAK
EREĞLİ: Nüfus 180 bin / Zonguldak
 
 
 
 
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