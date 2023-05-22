2'nci tur haftasında Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor

Bu pazar yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde piyasalar yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başladı. İşte 22 Mayıs Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday seçilme şartı olan yüzde 50+1 oyu elde edemediği için Türkiye bu hafta sonu ( 28 Mayıs Pazar ) yeniden sandık başına gidecek.

Seçim ortamında gerildikçe gerilen piyasalarda Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi haftasına da Türk Lirası karşısında yükselişle başladı.

Piyasalarda TL’nin daha çok değer kaybetmesi gerektiğine yönelik beklenti döviz talebini artırırken ekonomi yönetiminin istikrarlı TL olarak nitelediği bu sistemde rezerv kaybetmeye devam ediyor.

Dolar ve Euro zirveyi gördü

Dolar kuru bugün sabah saatlerinde 20.0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Son yıllarda defalarca zirve yenileyen dolar, 22 Mayıs Pazartesi günü tarihte ilk kez 20 TL sınırını aşarak, 20,1810 seviyesine ulaştı. Bu yılın başından beri 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden euro da, bugün tarihi rekorunu tazeledi. Sabah erken saatlerde 22,2751 seviyesini gören euro/TL, ilk kez 22 TL'yi aşmış oldu.

Kapalıçarşı'da ise doların alışı 20,5600, satışı ise 20,5700 olarak belirlenirken; euronun alışı 22,1400, satışı ise 22,1600 oldu.

Bu yılın başından beri 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden euro da, bugün tarihi rekorunu tazeledi. Sabah erken saatlerde 22,2751 seviyesini gören euro/TL, ilk kez 22 TL'yi aşmış oldu.

Bu verilere göre, TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1.24 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5, yılbaşından bugüne ise yüzde 5.6 kayıp yaşadı.

Erdoğan: Faizler inmeye devam edecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte piyasalarda artan belirsizlikler dolar kurunun yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.

Piyasa analistleri ve ekonomistler AK Parti iktidarının mevcut ekonomi politikalarına devam etmesi halinde de dövizdeki yükselişin süreceğini tahmin ederken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta CNN röportajında faizleri düşürmeye devam edeceklerini bir kez daha tekrarlamıştı.

Nebati: KKM olmasaydı Dolar yükselmeye devam ederdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de KKM uygulamasının bütçeye maliyetinin toplamda 95,3 milyar lira olduğu söyleyerek, "KKM uygulaması devreye alınmamış olsaydı ve döviz kurundaki artış ve dalgalanma aynen devam etseydi; bunun ülkemiz dış borç stoku üzerindeki negatif etkisi yüksek olurdu ve reel piyasaların gelişimi de önemli ölçüde sekteye uğrardı" demişti.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Yeni haftaya 19,82 TL'den başlayan Dolar 19,83 TL 'den,

21,45 TL'den başlayan Euro 21,51 TL 'den,

24,73 TL'den başlayan Sterlin 24,77 TL 'den,

14,40 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,37 TL 'den işlem görüyor. Geçen hafta, haftanın son işlem gününde Dolar 19,81 TL'den, Euro 21,44 TL'den, Sterlin 24,71 TL'den, Japon Yeni ise 14,42 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Yeni haftaya 1.976 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.978 Dolar 'dan,

1.259 TL'den başlayan Gram altın 1.261 TL 'den,

2.261 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.263 TL 'den,

9.294 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.297 TL 'den,

15,12 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,19 TL 'den fiyatlanıyor.



Geçen hafta, haftanın son işlem gününde Ons altın 1.980 Dolar'dan, Gram altın 1.261 TL'den, Çeyrek altın 2.259 TL'den, Cumhuriyet altın 9.284 TL'den, Gram Gümüş ise 15,30 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Yeni haftaya 26 bin 723 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 840 Dolar'dan,

1.804 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.816 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Yeni haftaya 74,97 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,56 Dolar'dan işlem görüyor.