3 bölgede sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bugün sağanak yağış etkili olacak. Barajlardaki kritik seviyeye dikkat çeken Orhan Şen, "Kurak bir döneme girdik, bu iyi bir haber değil" diyerek uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



10 kent için uyarı

Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır için "sarı" alarm verip Sel ve su taşkınına karşı uyarıda bulundu.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Bugün doğu anadolunun doğu ve güneyindeki kuvvetli yağış ve lodosun dışında diğer bolgeler yaz havasını devam ettiriyor." paylaşımında bulundu.

CNN TÜRK yayınına katılan Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini açıkladı:

"Yaz havası devam ediyor. Bugün sadece Doğu Anadolu ve güneyinde şiddetli yağış var. Ama akşam bitecek. Doğu Anadolu'daki yağışın dışında Türkiye'de bir yağış yok. Batı'da yaz devam ediyor. Doğu Anadolu'ya sanki sonbahar gelmiş gibi görünüyor. İstanbul'un Eylül ayı 26 derecedir. Şu an 3-4 derece yukarıda. Bu hafta böyle devam edecek. Sadece cumartesi günü Trakya'da yağış görünüyor. Doğu Anadolu'nun güneyinde lodos biraz kuvvetli esiyor. Doğu Anadolu'daki yağışlar yarın yok."

'Barajlar için kötü haber'

"Kurak bir döneme girdik. Bu barajlar için iyi bir haber değil. Aşırı yağışlarla hiç yağış yağmaması arasında barajlar arasında ufak bir fark vardır. Aşırı yağışlar yüzeyi bırakıp gider. Barajlara gelmez. O bölgedeki barajlarda 0.03'lük bir yükselme oldu. Ertesi gün verdiğini geri aldı. En azından bu seviye barajların sıçrama seviyesi olsun. Marmara bölgesinde yağışların devam edeceği görülüyor. O yüzden risk hala devam ediyor. Marmara sonbaharı Ekim'in 15'ine kadar zor hisseder."