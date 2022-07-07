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3 büyükşehirde raylı ulaşım sistemleri bayramda ücretsiz

3 büyükşehirde raylı ulaşım sistemleri bayramda ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren ‘Başkentray, İzban ve Marmaray’ın Kurban Bayramı ve 15 Temmuz’da ücretsiz olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren raylı ulaşım sistemlerinin Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz’da; Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.

İHA

Etiketler izmir ankara istanbul bayram
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