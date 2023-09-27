3 gündür kayıp olan kişi Kazdağları'nda aranıyor

Balıkesir Edremit'te 3 günden beri kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için Baldak, Jandarma ve SAR ekipleri bölgede arama faaliyetlerine devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’te Kazdağları’nın eteklerinde Hacıarslanlar Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Murat Tuzlu’dan ailesi ve yakınları 3 gündür haber alamıyor. Kayıp başvurusunun ardından bölgeye arama faaliyetleri için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama kurtarma derneklerinden Baldak ve SAR ekipleri sevk edildi. Toplam 18 kişilik ekip Murat Tuzlu’ya ulaşmak için Kazdağları’nda 2 gündür arama faaliyeti gerçekleştiriyor.