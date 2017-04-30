3 günlük tatili duyan oraya koştu ama...

Hafta sonu tatili ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini birleştiren tatilciler, Bozcaada’ya akın etti. GESTAŞ, feribot sefer tarifesini askıya alarak 3 gün boyunca doldur, boşalt sistemi ile çalıştı. Geyikli’den Bozcaada’ya geçecek araçlar zaman zaman 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu.



DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

3 günlük tatil süresinde Bozcaada’da işletmelerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Bazı tatilciler ise rezervasyon yaptırmadan adaya gelince, konaklayacak yer bulmakta zorlandı. Bazı tatilciler ise konaklayacak otel, pansiyon bulamayınca adadan ayrılmak zorunda kaldı. Son yıllar da turizm açısından popüleritesi artan Bozcaada’da kalmayı başarabilen tatilciler ise ada sokaklarını gezdi, koylarda güneşlendi, Polente Burnu’nda gün batımını izledi, akşam ise restoranda vakit geçirdi. Bazı tatilciler ise Ayazma’da denize girdi. Polente Burnu’nda gün batımını seyretmeye giden tatilciler, yaşanan araç yoğunluğunu nedeniyle zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, sürücülere yardımcı olarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.



SON YILLARIN EN İYİ TURİZMİ

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Ülke Diler, "Henüz Nisan ayı olmasına rağmen erken başlayan turizm açısından oldukça memnunuz. Geçen yıllara göre tabiki daha iyi. Şu zamanda diğer turizm noktalarına göre Bozcaada’yı daha üst sıralara koymak gerekiyor. Adada sadece yerli turiste hitap edilmesi noktasında artış gözüküyor. Yabancı turist ise pek fazla değil. Ayrıca #bozcaadabizim kampanyası ve Newyork Times’da çıkan en son haberlerin etkisi de oldu. Tabii, referandum nedeniyle özellikle büyük şehirlerde insbanlar yoruldu ve bir an önce stres atmak istiyorlar. Tabii dış bir etken olmazsa, ülkemizde büyük bir sıkıntı yaşanmazsa bu yazın turizm açısından iyi geçeceğini düşünüyorum" dedi.