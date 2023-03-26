10 gündür haber alınamıyordu, acı haber geldi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendilerinden 10 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evine ölü, eşi ise baygın olarak bulundu.

Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerindeki evlerinde yaşayan Cevriye-Selim B. çiftinden 10 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Çiftin yaşadığı daireye gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Cevriye B. (72) bir odada ölü, eşi Selim B. (80) da diğer odada baygın olarak bulundu.

Selim B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevriye B.’nin cansız bedeni de savcının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA