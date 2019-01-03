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  4. 03 Ocak 2019 14:25

10 kişi bir adama saldırdı ! Feci dayak kamerada

Edirne'de yılbaşı gecesi çıkan kavgada bar çalışanları bir kişiyi döve döve hastanelik etti.

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Edirne'de yılbaşı gecesi bar çalışanları, içeride taşkınlık yaptığı gerekçesiyle mekandan çıkardıkları kişiyi, tartışma sırasında tekme tokat dövdü. Yaklaşık 10 kişinin darbeleriyle yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Edirne'nin Ayşekadın semtinde bulunan 'Barlar Sokağı'nda yılbaşı gecesi meydana geldi. İddiaya göre, barda taşkınlık yapan kişi, mekanın özel güvenlik görevlileri ve çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Mekandan çıkarılan kişi, sabaha karşı olay yerine dönerek, bar çalışanları ile tartıştı. Yaklaşık 10 bar çalışanı, tartıştıkları kişiyi tekme tokat dövmeye başladı. Aldığı darbelerle yere düşen kişiye, bar çalışanları tekmelerle vurmayı sürdürdü. Yere düşen kişi de attığı tekme ile kendisine saldıranlardan birini düşürdü. Çevredekiler müdahale ederek, bar çalışanlarını uzaklaştırdı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aldığı darbelerle yaralanan kişi, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.




DHA

bar , yılbaşı , edirne , kavga
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