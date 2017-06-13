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  4. 13 Haziran 2017 09:07

10 otomobil alevlere teslim oldu

Konya'da hurda araçların bulunduğu depoda çıkan yangında 10 araç yanarak kül oldu.

10 otomobil alevlere teslim oldu
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Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10580 Sokak’ta başladı.

Çok sayıda hurda aracın bulunduğu depodaki elektrik sisteminden kaynaklandığı sanılan arıza nedeniyle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede araçlara sırçrayarak büyüdü. Sanayi sitesinin güvenlik görevlilerinin yangını fark edip ihbar etmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına hemen müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı.

 
Yangında 10 araç yanarak kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

hurdalık , yangın , araç , konya , deposu