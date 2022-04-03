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10 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

10 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahura kalktıktan sonra uyuyan Muhammed D. (10), yatağında ölü bulundu.

Olay, Körfez ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Turan ve Himail D. çifti ile 3 çocukları sahur yaptıktan sonra uyudu. Sabah uyanan çift, Muhammed'i yataklarında hareketsiz buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed D.’nin cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler kocaeli körfez
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