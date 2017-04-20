12 şehit için ölüm tehlikesini göze aldılar

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının ardından ilk yardım ve kurtarma çalışmaları için olay yerine ilk giden AFAD, UMKE, 112 Sağlık Ekipleri, kar ve şiddetli soğuğa aldırmadı, donma tehlikesi geçirdi.



Pülümür'de düşen helikopterinin enkazına ulaşabilmek için jandarma ile Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olumsuz hava koşullarında büyük bir mücadele verdi.



Pülümür'ün Kocatepe köyü kırsal kesiminde kötü hava koşulları nedeniyle geçen 18 Nisan'da düşen polis helikopterinin enkazına ulaşmak için aralarında Tunceli, Erzincan olmak üzere 10 ayrı bölgeden AFAD, UMKE, 112 sağlık ekipleri, harekete geçti.

İşte Tunceli'deki helikopterin düşüş nedeni

Pülümür'e 35 kilometre uzaklıktaki Kocatepe köyüne ulaşan ekipler, helikopterin 19 kilometre uzaklıktaki Sarıgöl Yaylası'nda düştüğünün bildirilmesi üzerine, kardan kapalı yola yaya olarak devam etti.

Ekipler donma tehlikesi geçirdi

Kar yağışı ve tipiye rağmen, uzun bir yürüyüşün ardından saatler sonra helikopter enkazına bir kilometre yaklaşan Erzincan AFAD ekibi, ilk gün olay yerine gidemedi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece olduğu bölgede, donma tehlikesi geçiren ekipteki uzmanlar, havanın kararması üzerine geri döndü.

Mete Yarar'dan helikopter açıklaması

Köy kahvesi kriz merkezi haline getirildi

Yaklaşık 20 haneli Kocatepe köyünde yüzlerce görevli, kazazedelere ulaşmak için bir araya geldi. Köy içerisinde bulunan kahve kriz merkezi haline getirildi.

AFAD, UMKE, 112 ekipleri bir süre bekledikten sonra havanın düzelmesi ile birlikte gece saat 01.00 sıralarında yeniden harekete geçti. Gece yarısı başlayan operasyon, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti ve deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki enkaz alanına ulaşan ekipler, malzemeleri kendi çabaları ile helikopterin düştüğü alana taşıdı.

Düşen helikopterin enkazından görüntüler

Helikopter enkazında saatler süren, kesme, açma işleminin ardından, şehitlerin cenazeleri çıkarıldı. Sabaha kadar süren çalışmanın ardından yakın bir noktaya iniş yapan helikopter, şehit cenazelerini alarak Elazığ'a götürdü.

Olağanüstü çabalarından dolayı AFAD, UMKE, 112 ekipleri, tüm yurdu yasa boğan helikopter kazasındaki görevlerini tamamladı.