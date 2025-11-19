12 suç örgütüne operasyon düzenlendi, 106 gözaltı var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde 12 ayrı suç örgütüne yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 106 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre 9 ilde 12 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.
Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Kahramanmaraş'ta; sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan şahıslar adına sahte sürücü belgesi düzenledikleri, Diyarbakır'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Balıkesir'de; silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da; sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdıkları, Muğla'da; yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için ödenen nakdi yardımları zimmetlerine geçirdikleri, Tekirdağ ve Yalova'da; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları, Manisa ve Bitlis'te; tefecilik yaptıkları tespit edildi. Toplamda 106 şüpheli gözaltına alındı.
İHA
