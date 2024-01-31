12 yaşındaki Behiye'yi katletmişti: Suriye uyruklu zanlı hastanede kendini astı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, demir kapı camını kırarak girdiği evde annesni bıçakla yaraladıktan sonra 12 yaşındaki kızını öldüren zanlı cezaevinde kendini astı.

Olay, 24 Ocak saat 10.30 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend Macu (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan anne S.E.'yi (34) yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

KÜÇÜK BEHİYE'Yİ KATLETMİŞTİ! YENİ GELİŞME

Ardından kadının kızı 12 yaşındaki Behiye E.'i de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

12 YAŞINDAKİ BEHİYE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tedaviye alınan yaralılardan 12 yaşındaki Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI

Olayın ertesi günü yakalanan Levend Macu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Macu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.