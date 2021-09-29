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12 yaşındaki çocuk, kazara kuzenini öldürdü

12 yaşındaki çocuk, kazara kuzenini öldürdü

Karaman'da 12 yaşındaki Ş.D., babasına ait tüfekle oynadığı sırada kazara tetiğe dokunması sonucu 9 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.

Karaman'da 12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü.

Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde dün Ş.D. (12), evlerinde amcasının oğlu Yasin D. (9) ile birlikte babası T.D.'ye ait tüfeği alıp, oynamaya başladı.

Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.'nin karnına isabet etti.

Silah sesini duyan aile, Yasin D.'yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi.

Yasin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma da Ş.D.'nin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler karaman tüfek kaza
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