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14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü
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İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Kocakapı Mahallesi 1063 Sokak'taki metruk bir binada Habib A. (14) ile İ.C. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.C. yanındaki bıçakla A.'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen A., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, firari şüpheli İ.C'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Etiketler konak bıçaklama
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